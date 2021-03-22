Заработал второй блок Ленинградской АЭС-2

Новый блок мощнее предыдущих на 200 Вт.

В понедельник, 22 марта, ввели в промышленную эксплуатацию шестой блок Ленинградской АЭС (второй блок Ленинградской АЭС-2), об этом сообщил телеграм-канал концерна.

Новый блок относится к поколению "3+" с мощностью в 1200 МВт. По словам Андрея Лихачева, генерального директора "Росатома", шестой блок мощнее предыдущих на 200 Вт. По сравнению с предыдущими сериями "срок жизни" нового блока – в два раза больше.

Ранее Piter.tv писал, что 10 февраля четвертый энергоблок Ленинградской АЭС вывели на плановый ремонт. Ремонтные работы проводились на реакторном, генераторном и турбинном оборудовании, а также на оборудовании обеспечивающих систем энергоблока с применением новейшей роботизированной техники.

Видео: Ленинградская АЭС / ВКонтакте