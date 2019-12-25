Четвертый энергоблок Ленинградской АЭС вывели на плановый ремонт

В течение года работы пройдут на всех энергоблоках.

Четвертый энергоблок Ленинградской АЭС выведен на плановый ремонт. Об этом 10 февраля сообщили в официальной группе ЛАЭС "ВКонтакте".

Отмечается, что ремонтные работы запланированы на реакторном, генераторном и турбинном оборудовании, а также на оборудовании обеспечивающих систем энергоблока с применением новейшей роботизированной техники. В текущем году ремонт разной степени сложности пройдет на всех энергоблоках ЛАЭС, на капитальный ремонт остановят блок №3, а на краткосрочные профилактические работы – на блоках №5 и №6.

Ранее мы писали, что на развитие сел Ленобласти выделят почти 3 миллиарда рублей в 2021 году.

Фото: ВКонтакте / Ленинградская АЭС