На развитие сел Ленобласти выделят почти 3 миллиарда рублей в 2021 году

На бюджетные средства построят 64 социальных объекта в селах региона.

В понедельник, 8 февраля, в пресс-службе администрации Ленинградской области сообщили, что в 2021 году на развитие сел региона выделят 2 миллиарда 260 миллионов рублей, а 520 миллионов рублей поступят из федерального бюджета. Таким образом, финансирование увеличили вполовину, по сравнению с 2020 годом.

На выделенные деньги планируют строить школы, детсады, медицинские учреждения и бассейны. По плану возвести 64 объекта.Так, к примеру, выделят средства для проектирования и строительства амбулатории в поселке Щеглово, ФАПа в деревне Ям-Тесово, универсальной спортплощадки в поселке Сумино.

В селе Колчаново проведут капитальный ремонт школы, построят газопровод в деревне Узигонты и поселке Красносельское. В деревнях Терпилицы и Пеники, поселках Скреблово и Пчевжа завершат строительство домов культуры. Новый детский сад появится в деревне Малое Карлино, а бассейн — в поселке Аннино.

Ранее мы писали, что в трех районах Ленобласти в 2021 году отремонтируют сельские дороги.

Фото: Piter.TV