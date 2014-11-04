В трех районах Ленобласти в 2021 году отремонтируют сельские дороги

Работы пройдут в Волховском, Выборгском, Кингисеппском районе.

В текущем году в Ленобласти отремонтируют несколько сельских дорог. Как рассказали в пресс-службе областной администрации, в эксплуатацию введут подъездные пути к деревне Козарево в Волховском районе и к новой школе в Большой Пустомерже Кингисеппского района, а также продолжат обновлять подъезд к поселку Михалево в Выборгском районе.

Отмечается, что дороги строятся в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области". Финансирование всех мероприятий программы в этом году составит почти 3 млрд рублей. На данный момент ведется разработка проектной документации по реконструкции нескольких участков региональных трасс: Путилово – Поляны в Кировском районе, обеспечивающего подъезд к железнодорожной станции в Полянах, "Магистральная" – станция Апраксин, позволяющего доехать непосредственно до станции, Петрово – Малукса, обеспечивающего подъезд к ж/д платформам Старая Малукса и Новая Малукса). В Кингисеппском районе в то же время проектируется реконструкция подъезда к поселку Неппово.

Кроме того, уже получено разрешение на проектную документацию для стройки 14 километров нового участка магистрали Войбокало – Новый Быт – Пурово – Пупышево – Козарево в Кировском и Волховском районах области, благодаря которому деревни Пурово и Пупышево будут связаны, а к трем ж/д станциям и нескольким садоводствам будет обеспечен дополнительный подъезд.

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Фото: Piter.TV