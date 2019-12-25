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Проезд по улице Даля в Петербурге закроют до 26 февраля
Сегодня, 13:58
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himif

Проезд по улице Даля в Петербурге закроют до 26 февраля

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На улице будут вестись работы по реконструкции канализации.

В Петроградском районе Петербурга ожидаются ограничения движения в связи с работами по реконструкции канализационной сети. Как сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции, с 8 по 26 февраля полностью перекроется движение по улице Даля.

Закрыт для проезда будет участок улицы от Песочной набережной до набережной реки Карповки. Работы проведет ООО "Навигатор-СБС".

Первый этап развязки на пересечении Петрозаводского и Вознесенского шоссе откроют в конце 2021 года.

Фото: Piter.TV

Теги: дорожные работы, ограничение движения
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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