Первый этап развязки на пересечении Петрозаводского и Вознесенского шоссе откроют в конце 2021 года

Благодаря виадуку водителям больше не придется долго стоять на переезде.

Развязка на пересечении Петрозаводского и Вознесенского шоссе строится в два этапа. Работы организовали таким образом, чтобы не сильно мешать транспортным средствам. Об этом узнал телеканал "Санкт-Петербург".

На первом этапе строится правое направление по Вознесенскому шоссе. Оно позволит запустить движение из Колпино в сторону Петербурга и Кировска. Направление планируют открыть уже в конце 2021-го года. На втором — левое направление из Северной столицы в Колпино. Для пешеходов устроят надземный переход. Все работы завершат в ноябре 2023 года.

На данный момент проводится подготовка основания под будущие опоры путепровода.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Петрозаводское шоссе в Петербурге планируется расширить до шести полос.

Фото: Piter.TV