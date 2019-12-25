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Первый этап развязки на пересечении Петрозаводского и Вознесенского шоссе откроют в конце 2021 года
Сегодня, 16:46
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nadezhda_sib

Первый этап развязки на пересечении Петрозаводского и Вознесенского шоссе откроют в конце 2021 года

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Благодаря виадуку водителям больше не придется долго стоять на переезде.

Развязка на пересечении Петрозаводского и Вознесенского шоссе строится в два этапа. Работы организовали таким образом, чтобы не сильно мешать транспортным средствам. Об этом узнал телеканал "Санкт-Петербург".

На первом этапе строится правое направление по Вознесенскому шоссе. Оно позволит запустить движение из Колпино в сторону Петербурга и Кировска. Направление планируют открыть уже в конце 2021-го года. На втором — левое направление из Северной столицы в Колпино. Для пешеходов устроят надземный переход. Все работы завершат в ноябре 2023 года. 

На данный момент проводится подготовка основания под будущие опоры путепровода.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Петрозаводское шоссе в Петербурге планируется расширить до шести полос. 

Фото: Piter.TV

Теги: колпино, развязка, строительство дорог
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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