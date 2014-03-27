Заработал сайт космических туров в невесомость и стратосферу Spacetrack

Потенциальные участники могут узнать о наполнении туристических программ и условиях их проведения.

Туристические космические маршруты туроператора "Звезды путешествий" стало возможно приобрести онлайн – заработал сайт под названием Spacetrack. На сайте можно подробно прочитать о наполнении каждого из трех туров, условиях и местах их проведения.

Как уже стало известно, туроператор разработал три связанных с космосом маршрута для путешественников. Первый, "Большое космическое путешествие", создан для любознательных туристов. Шесть дней участников возят по Петербургу, Москве и области, Калуге и показывают планетарии, обсерватории, Центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина. Это экскурсии и масса интересной информации о космосе и космонавтах, при этом турист может сам выбрать, какие объекты он хочет посмотреть. Цена такого тура стартует от 65 тысяч рублей.

Второй тур, который можно назвать практическим, называется "Вызов. Невесомость", длится четыре дня и стоит 447 тысяч рублей. Туристы с крепким здоровьем и медицинским разрешением смогут опробовать состояние невесомости, не выбираясь в ближний космос. Третий тур, самый масштабный и дорогой, предполагает непосредственный выход в стратосферу на космическом самолете с опытным пилотом, перед полетом участники пройдут определенную подготовку, как настоящие космонавты. Такое путешествие длиной в четыре дня обойдется желающим почти в 1,5 миллиона рублей.

Отдельная страница сайта посвящена объектам показа в рамках первого тура. Здесь можно заранее полюбопытствовать, какие музеи и планетарии войдут в программу, в какой обсерватории дадут опробовать интересное оборудование, и какие редкие экспонаты покажут туристам. Там же рассказывается об аэродромах, с которых стартуют полеты в невесомость и стратосферу, и Центре подготовки космонавтов.

Фото: unsplash