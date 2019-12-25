В России готовят к запуску три космических тура. Один из них пройдет в стратосфере

Необычные продукты разработал туроператор "Звезды путешествий" на грант Федерального агентства по туризму.

В конце 2020 года туристический оператор "Звезды путешествий" выиграл грант в конкурсе Федерального агентства по туризму – 2,7 миллиона рублей победитель вложил в создание своих первых космических туристических продуктов. Многочисленные эксперты тогда оценивали зарождающийся проект со скептицизмом, однако "Звезды путешествий" достигли определенных успехов.

Олег Афрамеев, генеральный директор туристического оператора, уверен, что космический туризм начинает комплексно развиваться и что скоро туры к соседним планетам будут сродни заграничному отпуску.

Космический туризм на самом деле уже существует, просто доступен он только мультимиллионерам, однако я уверен, что лет через пять такое путешествие смогут себе позволить гораздо менее богатые люди. Олег Афрамеев

Афрамеев заметил, что времена и взгляды на мир неизбежно меняются: если в XIX веке, когда предприниматель Томас Кук придумал организованный туризм, путешествия считались непозволительной роскошью и развлечением очень богатых людей, то сейчас съездить на отдых за границу могут миллионы людей со средним доходом.

Итак, "Звезды путешествий" разработали на грантовые деньги три космических продукта. Первым стал тур "Большое космическое путешествие", самый продолжительный и насыщенный. Участникам тура в течение шести дней показывают 13 самых интересных космических объектов в Петербурге, Москве и Московской области, Калуге: тематические музеи, планетарии, обсерватории, а также Звездный городок и Центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина. В последнем тренируются перед полетом на орбиту настоящие летчики-космонавты, там же готовились к киносъемкам на Международной космической станции режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд.

По словам руководителя спецпроектов "Звезд путешествий" Татьяны Лукутиной, туристы необязательно должны следовать полному маршруту "Большого путешествия": посетить можно сколько угодно точек из 13. Вносить самостоятельные коррективы туристы могут благодаря тому, что тур устроен как конструктор из трех блоков: "Космический Петербург", "Колыбель космонавтики" в Калуге и "Космическая столица" в Москве и подмосковном Королеве. Кроме того, каждый участник может самостоятельно выбрать город старта путешествия и город его завершения.

У нас уже есть заявки на петербургский трехдневный блок, в рамках которого предусмотрено посещение аквапарка и полет в аэротрубе. Также мы можем включить в программу посещение даже закрытых космических объектов, например, радиоастрономическую обсерваторию в поселке Светлый. Татьяна Лукутина

Вторым проектом, приблизившимся к космосу, стал тур "Вызов. Невесомость". Говорящее название тура не обманывает: туристы действительно смогут побывать в невесомости во время полета на модифицированном дальнем космическом самолете-лаборатории Ил-76 MKД. Судно будет стартовать с аэродрома "Чкаловский" в Московской области. Конечно, выход в космос в рамках этого тура не предусмотрен – ощущение невесомости пассажирам обеспечит специальная пилотажная техника "парабола".

Перед началом параболы самолет летит горизонтально на высоте 7,3 километра. Пилот начинает направлять судно вверх, постепенно увеличивая угол наклона до 45 градусов, до высоты 9,7 километра. Затем самолет "отталкивается", чтобы создать невесомый сегмент параболы. В течение следующих 20-30 секунд в самолете – невесомость. Затем начинается плавное снижение. Татьяна Лукутина

Пассажиры не смогут понять, когда самолет меняет углы полета – в воздушном корабле нет иллюминаторов – поэтому смогут полностью прочувствовать небывалое состояние. Специалист повторит маневр 13-15 раз, обеспечивая помимо "параболы" режим невесомости в "лунной" и "марсианской" гравитации.

Конечно, участниками такого тура смогут стать только здоровые люди от 18 до 55 лет: перед оплатой турист обязан предоставить справку от своего лечащего врача. В "невесомость" допустят только тех, кто успешно сдал ряд анализов, прошел несколько врачей, включая кардиолога, и побывал на медицинском осмотре в Звездном городке. Совсем как космонавт.

Самим дорогим и уникальным проектом "Звезд путешествий" стал тур "За линией горизонта". Этот продукт – логическая ступень роста после знакомства с космосом в обсерваториях и "учебной" невесомости. Здесь туристы пройдут предполетную программу (экскурсию по Звездному городку и занятия на тренажерах Центра подготовки космонавтов), а затем на 45 минут отправятся в путешествие в ближний космос с аэродрома авиазавода "Сокол" в Нижнем Новгороде. Многоцелевой российский истребитель МиГ-29 домчит пассажиров до стратосферы на скорости 2000 километров в час, затем опытный пилот отработает на сверхзвуковой скорости комплекс фигур высшего пилотажа. Туристы смогут определить "бочки", "виражи", развороты и петли и даже попробовать управлять самолетом по согласованию с летчиком.

Такого приключения, заверяет Татьяна Лукутина, больше нигде в мире не предложат: из иллюминаторов будет видно Землю, как будто сошедшую с профессиональных фотографий, и совершенно другое – космическое – небо.

Каждый из проектов полностью готов к тому, чтобы быть опробованным туристами. Олег Афрамеев уверен, что все три тура смогут найти своих покупателей, как только в стране снимут коронавирусные ограничения.