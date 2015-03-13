Запустить движение по Большому Смоленскому мосту планируют в 2027 году

Новый петербургский мост свяжет правый и левый берега Невы для трамваев и пешеходов.

Движение по строящемуся Большому Смоленскому мосту через Неву в Санкт-Петербурге планируется открыть в 2027 году. Об этом сообщил губернатор города в ходе прямой линии с жителями города.

Он отметил, что строительные работы на объекте идут с опережением установленного графика. В проект моста включены пешеходная дорожка, велосипедные полосы и выделенные пути для организации движения общественного транспорта.

Губернатор уточнил, что по мосту будет пущен трамвай, который свяжет улицу Коллонтай и Дальневосточный проспект на правом берегу Невы со станцией метро "Елизаровская" на улице Бабушкина на левом берегу. Это позволит жителям удаленных районов быстрее добираться до линий метрополитена.

Ранее сообщалось, что на Большом Смоленском мосту начали монтаж разводного пролета над Невой.

Фото: пресс-служба Смольного.