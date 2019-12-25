Запуск лебедей на Пискарёвском кладбище станет ежегодной традицией

Запуск пары лебедей символизирует вечную память.

В четверг, 29 апреля, на Пискаревском мемориальном кладбище возобновили традицию запуска в Большой пруд пару лебедей в качестве символа вечной памяти. Планируется сделать традицию ежегодно, сообщил директор СПБ ГКУ "Пискарёвское мемориальное кладбище" Евгений Панкевич.

Волонтеры привели в порядок территорию мемориала в прошедшую субботу: были убраны сухие ветки, прошлогодняя листва с братских могил, очищены и покрашены ограды в гражданской части кладбища.

Сообщается, что на Пискаревском кладбище запустили дополнительные экскурсии, желающие смогут попасть на них и в майские праздники. Традиционные торжественно-траурные мероприятия пройдут 8 и 9 мая. В августе будут размещены QR-коды с историческими и информационными справками.

Ранее мы писали, что на Пискаревском кладбище прошел финал смотр-конкурса почетных караулов.

Фото: Piter.TV