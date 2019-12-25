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На Пискаревском кладбище прошел финал смотр-конкурса почетных караулов
Сегодня, 16:14
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kraratau27

На Пискаревском кладбище прошел финал смотр-конкурса почетных караулов

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Победители будут нести службу почетного караула у Вечного огня.

В воскресенье, 18 апреля, прошел финал смотр-конркуса на Пискаревском мемориальном кладбище. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

В финале конкурса приняли участие 18 команд из районов города. Среди них только учащиеся колледжей и школьники. Они соревновались в навыках строевой подготовки, несения почетного караула и возложения гирлянды к Вечному огню. Также прошла интеллектуальная викторина по истории Великой Отечественной войны.

По итогам состязаний победители будут нести службу почетного караула у Вечного огня.

Ранее Piter.tv писал, что в Петербурге 19 апреля пройдёт репетиция военного парада на Дворцовой площади. Военнослужащие отработают сценарий проведения парада, торжественный марш, а также строевые приёмы с оружием. В тренировках также примут участие кадеты, юнармейцы и военнослужащие других силовых ведомств региона. 

Фото: Piter.TV

Теги: вечный огонь, кладбище, конкурс, финал
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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