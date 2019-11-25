Сейчас неполадки устранены. О времени запуска в Роскосмосе сообщат дополнительно.

Запуск корабля "Прогресс МС-13" могут перенести из-за выявленных замечаний. На "Байконуре" дали специалистам время для устранения проблем. Пуск грузовой ракеты был запланирован на 1 декабря 2019 года в 14:29 по московскому времени, а стыковка с объектом - 3 декабря в 16:41. Об этом говорится на официальном сайте Роскосмоса.

На данный момент замечания устранены, идет проверка всех бортовых систем прокомментировали в организации

В ближайшее время будут названы сроки запуска корабля с космодрома. Известно, что полет состоится в рамках 74-ой миссии снабжения МКС. В последний раз "Прогресс" направлялся вместе с ракетой-носителем "Союз" 31 июля.

Ранее Piter.tv писал о том, что астронавты США впервые за 19 лет не вошли в экипажи кораблей "Союз".

Видео: YouTube/Космический центр "Южный"