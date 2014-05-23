Запуск фейверка ко Дню Колпино ограничит движение машин в городе

Ограничения будут действовать в Колпино вечером 4 сентября.

В субботу, 4 августа, Колпино отметит 299-летие. В честь праздника для горожан помимо прочих мероприятий организуют фейверк, из-за которого на полтора часа ограничат движение транспорта.

Движение машин по Пролетарской улице от Адмиралтейской улицы до Большого Ижорского моста, Большому Ижорскому мосту, улице Ремизова от Большого Ижорского моста до Красной улицы. А также от улицы Ремизова до улицы Ижорского Батальона будет полностью прекращено.

Схема ОДД опубликована на сайте Смольного.

Ранее мы писали, что День знаний ограничит движение по набережной Лейтенанта Шмидта.

Фото: Вечернее Колпино / Вконтакте