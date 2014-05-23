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День знаний ограничит движение по набережной Лейтенанта Шмидта
Сегодня, 17:50
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День знаний ограничит движение по набережной Лейтенанта Шмидта

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Также изменится движение общественного транспорта.

В среду, 1 сентября, из-за Дня знаний на набережной Лейтенанта Шмидта изменится движение транспорта, в том числе общественного. Об этом сообщил комитет по транспорту.

С 10 утра до 12 часов дня из-за торжественного мероприятия вижение транспортных средств по наб. Лейтенанта Шмидта от 20-21 линии В.О. до 22-23 линии В.О. будет прекращено. 

В это же время автобус №1 направится от конечной остановки "Новосибирская улица" по действующей трассе до набережной Лейтенанта Шмидта, 18-19-й линиям В.О., Большому проспекту. В.О. до конечной остановки "Наличная улица". 

Худший и лучший День знаний: опыт читателей Piter.tv.

Фото: Pexels, Смольный

Теги: 1 сентября, день знаний, ограничение движения, ограничение движения петербург
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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