Центральный участок ЗСД закроют на ремонт в ночь с 8 по 9 августа

Альтернативные маршруты предложили найти для водителей.

В ночь с 8 на 9 августа на центральном участке Западного скоростного диаметра в Петербурге введут временные ограничения движения. Полностью перекроют северное направление и несколько съездов.

С 00:00 до 05:00 9 августа закроют основной ход ЗСД в северном направлении от съезда на набережную Екатерингофки до развязки у Шкиперского протока. Въезд на магистраль с набережной Екатерингофки также будет недоступен.

Дорожные работы проведут для поддержания состояния трассы. Водителям советуют заранее выбирать альтернативные маршруты.

Дополнительные ограничения введут в ночь с 10 на 11 августа. С 23:00 до 06:00 закроют въезд на ЗСД с Витебской развязки в северном направлении и съезд на юг.

Администрация магистрали рекомендует соблюдать указания дорожных служб и уточнять актуальную информацию перед поездкой.

Ранее сообщалось, что в Петербурге началась подготовка к строительству нового участка ШМСД.

Фото: Piter.TV