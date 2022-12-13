Запросы петербуржцев по зарплате за год выросли почти на 3000 рублей

Средние зарплатные ожидания петербуржцев за год выросли примерно на 5% или почти на 3000 рублей – до 61,3 тысячи. Такие данные опроса предоставил "HeadHunter Северо-Запад".
Наибольший рост зарплатных запросов произошёл у петербургских топ-менеджеров – сразу на 65 тысяч – до 155,6 тысячи рублей. Почти на 15 тысяч увеличились зарплатные ожидания у IT-специалистов (до 89,5 тысячи).
При этом ощутимее всего снизили зарплатные запросы работники страхования (-9,6 тысячи – до 62,5 тысячи) и консультирования (-4,1 тысячи – до 56,9 тысячи).
Также опрос показал, что почти половина петербуржцев (42%) готова снизить свои зарплатные ожидания ради сохранения работы или гарантированного трудоустройства на новое место.
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Фото: pxhere.com
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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