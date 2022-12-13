В Петербурге возрос спрос на токарей и фрезировщиков

За прошедший год на территории Северной столицы открылось 4,2 тыс. таких вакансий, что превышает показатели за аналогичный период 2021 года на 21%.

За 2022 год в Петербурге значительно вырос спрос на токарей, фрезеровщиков и шлифовщиков. Северная столица стала лидером по показателю. За 12 месяцев в городе открылось 4,2 тыс. таких вакансий, что превышает показатели за аналогичный период 2021 года на 21%. Об этом свидетельствуют данные сервиса hh.ru.

В целом по стране также стали активнее искать токарей, фрезеровщиков и шлифовщиков. Спрос на них в РФ вырос на 51%, причём каждое десятое рабочее место приходится на СЗФО.

По мнению аналитиков, больше всего в перечисленных рабочих профессиях нуждаются промышленные регионы с сильно развитым производством. Помимо Петербурга, в первой десятке рейтинга по востребованности оказались Москва, Подмосковье, Ленобласть, Татарстан и Башкирия. Зарплата токаря в Северной столице составляет от 70 тыс. до 115 тыс. рублей.

Ранее мы сообщили о том, что за год в Петербурге спрос вырос на 12%.

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