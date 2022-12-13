За год в Петербурге спрос вырос на 12%

В то же время в этой сфере активизировались и соискатели – они разместили на 10% резюме больше, чем в прошлом году.

В Петербурге вырос спрос на строителей на 12%. За последний месяц девелоперы и агентства недвижимости разместили более девяти тысяч новых вакансий. Об этом сообщает пресс-служба hh.ru.

В то же время в этой сфере активизировались и соискатели – они разместили на 10% резюме больше, чем в прошлом году. Уровень конкуренции в городе среди строителей довольно низкий, так как на одно рабочее место в среднем претендуют всего два человека. Добавим, что в этом году 41% петербургских компаний намерены увеличить оклады сотрудников, 46% собираются оставить зарплаты без изменений, ещё 3% – уменьшить. Средняя заработная плата в строительном секторе города достигает 71 тысячи рублей, при этом соискатели запрашивают больше – около 75 тысяч.

Ранее у петербургских работодателей появился спрос на студентов. Число вакансий для начинающий специалистов оказалось наполовину больше, чем в начале 2022-ого года.

Фото: Piter.tv

