Запретный город в Пекине закроют из-за коронавируса

Музейный комплекс пообещал вернуть деньги за билеты, приобретенные ранее онлайн.

С 25 января будет закрыт вход в главную достопримечательность Пекина – "Запретный город". Такое решение приняли из-за распространения короновируса.

Музейный комплекс пообещал вернуть деньги за билеты, приобретенные ранее онлайн. Дворец расположен в самом центре Пекина около площади Тяньанмэнь. Китайские императоры жили в "Закрытом городе" ( Гугун) на протяжении 500 лет. Для людей дворцовый комплекс открыли в 1925 году.

Напомним, по последним данным, новым вирусом пневмонии заболели уже 571 человек, 17 умерли.

Ранее Piter.TV сообщал, что змеи могут быть источником нового коронавируса.