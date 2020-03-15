В Казахстане объявлен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса

Согласно режиму ЧП в стране ограничат возможности въезда и выезда.

С 16 марта по 15 апреля в Казахстане введен режим чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса. Соответствующий указ был подписан президентом республики Касымом-Жомартом Токаевым.

Согласно режиму ЧП в стране ограничат возможности въезда и выезда, запретят массовые мероприятия и ограничат работу торговых точек.

На это время в республике будет создана государственная комиссия по обеспечению режима чрезвычайного положения. Кабинету министров поручено выделить бюджетные средства на реализацию указа президента.

Видео: YouTube / Телеканал Хабар 24, TENGRI TV, ВМЕСТЕ-РФ