В Петербурге детям до 18 лет запретят продавать зажигалки и газовые баллончики

Штраф за нарушение нового закона для организаций составит до 300 тыс. рублей.

В Северной столице одобрили законопроект о запрете продаже несовершеннолетним зажигалок и газовых баллончиков. Об инициативе рассказал депутат ЗакСа Петербурга енис Четырбок в своем Telegram-канале.

По словам парламентария, документ бл одобрен на заседании постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению. Также его поддержал губернатор города.

Теперь в торговых точках будут обязаны спрашивать паспорт при приобретении указанных товаров. За продажу зажигалок и газовых баллончиков лицам, не достигшим 18-ти лет, последует наказание в виде штрафа от 3 до 5 тысю рублей для граждан, от 30 до 50 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей в случае организаций.

Ранее мы сообщили о том, что выдающиеся петербуржцы будут получать каждый месяц по 30 тысяч рублей к пенсии.

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