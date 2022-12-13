Выдающиеся петербуржцы будут получать каждый месяц по 30 тысяч рублей к пенсии

Сегодня в Петербурге живут 165 народных артистов, художников, учителей и архитекторов.

Народные артисты, художники, учителя и архитекторы получат дополнительные выплаты. Депутаты петербургского ЗакСа одобрили сразу в трех чтения изменения в Социальный кодекс, предложенные Александром Бегловым. Об этом сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский.

По данным Пиотровского, сегодня в Петербурге живут 165 народных артистов, художников, учителей и архитекторов. Согласно документу, выдающиеся деятели будут получать каждый месяц дополнительно к пенсии по 30 тысяч рублей.

Деньги на социальную поддержку буду выделяться из городского бюджета.

Фото: Законодательное Собрание Санкт-Петербурга (ЗакС)