Депутаты ЗакСа утвердили запрет продажи прекурсоров для изготовления бутирата

По сведениям депутата Алексея Соловьева, за прошлый год в Петербурге отравились этим веществом 1811 человек, в то время как два года назад таких случаев было 1480.

В среду, 21 февраля, депутаты ЗакСа Северной столицы единогласно поддержали проект обращения к министру здравоохранения Михаилу Мурашко, в котором выражено требование о запрете продажи раствора 1,4-бутандиола физическим лицам в любой концентрации. Авторы проекта постановления, в числе которых депутат Закса Антон Соловьев, отметили, что данный шаг обеспечит качественное и здоровое будущее для общества.

Отметим, что 1,4-бутандиол является одним из компонентов наркотиков. По сведениям депутата Алексея Соловьева, за прошлый год в Петербурге отравились этим веществом 1811 человек, в то время как два года назад таких случаев было 1480.

Введение запрета на продажу 1,4-бутандиола физическим лицам, за исключением организаций, по мнению народных избранников, сделает наркотик менее доступным, но не затронет промышленность, в которой данное вещество используется даже при ремонте обуви.

Ранее мы сообщили о том, что запрет на вход в табачные магазины несовершеннолетним обсуждают в Петербурге.

Фото: Piter.TV