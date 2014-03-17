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Запрет на продажу энергетиков детям и подросткам вступит в силу 1 марта
Сегодня, 9:08
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Запрет на продажу энергетиков детям и подросткам вступит в силу 1 марта

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Регионы получат дополнительные полномочия, чтобы ограничить место и время продажи энергетиков.

Член Общественной палаты Евгений Машаров напомнил о вступлении в силу запрета на продажу энергетиков детям и подросткам. Об этом он рассказал в интервью "ТАСС".

По словам Машарова, закон вступит в силу с 1 марта 2025 года. Регионы получат дополнительные полномочия, чтобы ограничить место и время продажи энергетиков. Контролировать соблюдение закона будут также региональные власти. Продавец будет обязан отказать в продаже энергетиков, если будут сомнения в совершеннолетии покупателя.

Ранее мы сообщали, что в Госдуме одобрили нулевой НДС на перевозки по ВСМ Москва-Петербург.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, запрет, подростки, энергетики
Категории: Лента новостей, Новости России,

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