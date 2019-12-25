Запрет на посещение лесов в Ленобласти снимут с 15 июня

Соответствующее постановление подписал губернатор региона.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление, снимающее запрет на посещение жителями региона леса в связи с распространением коронавирусной инфекции. Новая мера действует с 15 июня.

Следить за исполнением поручения поручено региональному комитету по природным ресурсам. Постановление ограничено сроками с 15 по 28 июня. При этом требования по пожарной безопасности для желающих посетить леса региона остаются прежними.

Ранее мы сообщали о том, что запрет на посещение лесов в Петербурге продлевали до 14 июня.

Фото: Piter.tv