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Запрет на посещение лесов в Ленобласти снимут с 15 июня
Сегодня, 18:33
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fvbykov

Запрет на посещение лесов в Ленобласти снимут с 15 июня

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Соответствующее постановление подписал губернатор региона.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление, снимающее запрет на посещение жителями региона леса в связи с распространением коронавирусной инфекции. Новая мера действует с 15 июня.

Следить за исполнением поручения поручено региональному комитету по природным ресурсам. Постановление ограничено сроками с 15 по 28 июня. При этом требования по пожарной безопасности для желающих посетить леса региона остаются прежними.

Ранее мы сообщали о том, что запрет на посещение лесов в Петербурге продлевали до 14 июня.

Фото: Piter.tv

Теги: запрет, коронавирус, ленобласть, леса
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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