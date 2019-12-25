Запрет на посещение лесов города продлили до 14 июня

Парковые зоны и леса могут посещать только специалисты, которые там работают.

Губернатор города подписал постановление о продлении действия особого противопожарного режима на территории города до 14 июня.

Петербуржцам запрещается посещать леса и парки, ограничения не распространяются на работников данных зон. Также горожанам запрещено разводить огонь, сжигать мусор и сухую траву и вообще проводить какую-то пожароопасную деятельность без особого разрешения службы МЧС.

Ранее мы писали, что в Петербурге ослабят ограничения из-за коронавируса.

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