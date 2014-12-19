Запрет на использование БПЛА вновь ввели в Петербурге

Ограничение действует до 15 апреля 2024 года.

Оперштаб Петербурга принял решение с 1 декабря 2023 года по 15 апреля 2024-го запретить использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территории города. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности 6 декабря.

Ограничения не распространяются на дроны федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти и местного самоуправления, прочих организаций, исполняющих государственный заказ, и действующих в интересах СМИ и киноиндустрии (при наличии подтверждающих документов).

Не запрещено и использование беспилотников в рамках спортивных мероприятий Петербурга (при наличии согласования комитета по физической культуре и спорту), а также в целях обеспечения функционирования объектов топливно-энергетического комплекса (необходимы подтверждающие документы). Пресс-служба комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что ученые СПбГУ совместно со спасателями создали дрон, способный находить заблудившихся людей по крику.

Фото: Unsplash (Fikri Rasyid)