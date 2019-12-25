В Ленобласти ввели временный запрет на продажу алкоголя в День знаний

С вечера среды, 31 августа, в Ленобласти действует запрет на на продажу алкогольной продукции в День знаний. Спиртные напитки будут недоступны в магазинах до утра 2 сентября.
Отметим, что мера в 47-ом регионе уже стала традиционной. За нарушение торговые точки поплатятся штрафом в размере от 100 до 300 тыс. рублей.
Ограничения не распространяются на подачу спиртных напитков в кафе и ресторанах.
Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть увеличит производство натуральных сыров.
Фото : Pxhere
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