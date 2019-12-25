В Ленобласти ввели временный запрет на продажу алкоголя в День знаний

Мера продлится до утра 2 сентября.

С вечера среды, 31 августа, в Ленобласти действует запрет на на продажу алкогольной продукции в День знаний. Спиртные напитки будут недоступны в магазинах до утра 2 сентября.

Отметим, что мера в 47-ом регионе уже стала традиционной. За нарушение торговые точки поплатятся штрафом в размере от 100 до 300 тыс. рублей.

Ограничения не распространяются на подачу спиртных напитков в кафе и ресторанах.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть увеличит производство натуральных сыров.

Фото : Pxhere