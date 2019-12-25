  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ленобласти ввели временный запрет на продажу алкоголя в День знаний
Сегодня, 10:28
39
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти ввели временный запрет на продажу алкоголя в День знаний

0 0

Мера продлится до утра 2 сентября.

С вечера среды, 31 августа, в Ленобласти действует запрет на на продажу алкогольной продукции в День знаний. Спиртные напитки будут недоступны в магазинах до утра 2 сентября.

Отметим, что мера в 47-ом регионе уже стала традиционной. За нарушение торговые точки поплатятся штрафом в размере от 100 до 300 тыс. рублей.

Ограничения не распространяются на подачу спиртных напитков в кафе и ресторанах.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть увеличит производство натуральных сыров.

Фото : Pxhere

Теги: 1 сентября, запрет на алкоголь, ленинградская область, продажа алкоголя
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии