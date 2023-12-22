Запрещать VPN в России не планируется, заявил Хинштейн

Александр Хинштейн рассказал о блокировке ресурсов, осуществляющих доступ к запрещенным сайтам.

Полностью запрещать деятельность VPN-сервисов на территории России не планируется. Соответствующее заявление сделал руководитель профильного комитета Государственной Думы по информационной политике Александр Хинштейн, выступая на публичном мероприятии перед журналистами. В видеоролике депутат нижней палаты парламента предупредил пользователей социальных сетей о тех рисках, которым они себя подвергают при использовании VPN.

Запрета VPN как VPN не планируется. Я считаю, что это правильно. Александр Хинштейн, глава комитета ГД

Напомним, что пресс-служба "Роскомнадзора" уведомила общественность о том, что с 1 марта 2024 в стране вступит в законную силу запрет на популяризацию VPN-сервисов, предоставляющих доступ к запрещенным на территории страны сайтам.

Хинштейн: более 90% всех программ информационной безопасности – отечественного производства.

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