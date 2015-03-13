  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:35
48
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Хинштейн: более 90% всех программ информационной безопасности – отечественного производства

0 0

По его словам, в текущей ситуации было необходимо замещать те ниши, в которых у России не было лидерства.

Более 90% всех программ информационной безопасности были разработаны в России. Об этом заявил председатель Комитета по информационной политике Александр Хинштейн на ПМЭФ.

По его словам, в текущей ситуации было необходимо замещать те ниши, в которых у России не было лидерства. Он подчеркнул, что международные IT-гиганты не пускали российских производителей на рынки.

Сегодня ситуация другая. У каждого, кто в состоянии генерировать и производить качественный продукт, есть шанс этим заниматься.

Александр Хинштейн, председатель Комитета по информационной политике

Ранее мы сообщали, что Госдума поддерживает право силовиков пресекать движение беспилотников в воде и на земле.

Видео: Дума ТВ

Теги: александр хинштейн, информационная безопасность, программы
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии