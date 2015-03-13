Хинштейн: более 90% всех программ информационной безопасности – отечественного производства

По его словам, в текущей ситуации было необходимо замещать те ниши, в которых у России не было лидерства.

Более 90% всех программ информационной безопасности были разработаны в России. Об этом заявил председатель Комитета по информационной политике Александр Хинштейн на ПМЭФ.

По его словам, в текущей ситуации было необходимо замещать те ниши, в которых у России не было лидерства. Он подчеркнул, что международные IT-гиганты не пускали российских производителей на рынки.

Сегодня ситуация другая. У каждого, кто в состоянии генерировать и производить качественный продукт, есть шанс этим заниматься. Александр Хинштейн, председатель Комитета по информационной политике

Ранее мы сообщали, что Госдума поддерживает право силовиков пресекать движение беспилотников в воде и на земле.

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