Заповедники Ленобласти внесли в единый реестр недвижимости

Комитет по природным ресурсам занимался подготовкой документации и проектированием границ и зон.

В едином государственном реестре недвижимости появились данные об особо охраняемых природных территорий в Ленинградской области. Об этом рассказали 28 декабря в пресс-службе администрации Ленобласти.

Комитет по природным ресурсам занимался подготовкой документации и проектированием границ и зон. На сегодняшний день в реестр не внесена информация о памятнике природы "Река Величка", который был создан 22 декабря 2021 года. В следующем году она там появится.

Ранее в Ленобласти начался отбор кандидатов в корпус экомилиции. По мере приобретения автомобилей откроются вакансии 11 водителей.

Фото: пресс-служба администрации Ленобласти