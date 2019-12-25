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Заповедники Ленобласти внесли в единый реестр недвижимости
Вчера, 23:11
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Заповедники Ленобласти внесли в единый реестр недвижимости

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Комитет по природным ресурсам занимался подготовкой документации и проектированием границ и зон.

В едином государственном реестре недвижимости появились данные об особо охраняемых природных территорий в Ленинградской области. Об этом рассказали 28 декабря в пресс-службе администрации Ленобласти. 

Комитет по природным ресурсам занимался подготовкой документации и проектированием границ и зон. На сегодняшний день в реестр не внесена информация о памятнике природы "Река Величка", который был создан 22 декабря 2021 года. В следующем году она там появится. 

Ранее в Ленобласти начался отбор кандидатов в корпус экомилиции. По мере приобретения автомобилей откроются вакансии 11 водителей. 

Фото: пресс-служба администрации Ленобласти

Теги: заповедники, ленобласть, реестр
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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