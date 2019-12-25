В Ленобласти начался отбор кандидатов в корпус экомилиции

По мере приобретения автомобилей откроются вакансии 11 водителей.

Стало известно, что начался набор кандидатов в корпус экомилиции. Об этом 9 декабря, в четверг, сообщили в пресс-службе администрации Ленинградской области.

В ведомстве открыто 12 вакансий. Среди основных требований - высшее профессиональное образование в области "Лесное дело", "Экология", "Государственное и муниципальное управление", "Юриспруденция", стаж работы ― от года до двух лет.

Во всех районах Ленобласти сотрудники будут патрулировать местность и устранять экопреступления. Отмечается, что по мере приобретения автомобилей откроются вакансии 11 водителей.

У специалистов может быть как сменный график работы, так и стандартный 5/2. Работа специалистов и водителей будет напрямую зависеть от поставленных задач. С 1 января грядущего года в регионе появится Леноблэкомилиция.

Ранее в Ленобласти появится экологическая милиция. Экомилиция должна будет контролировать соблюдение регионального "мусорного" законодательства, следить за нелегальными свалками.

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