В Ленобласти появится экологическая милиция

Экомилиция должна будет контролировать соблюдение регионального "мусорного" законодательства, следить за нелегальными свалками.

В Ленобласти появится подразделение эконадзора, которое займётся, в частности, нелегальными свалками. К работе будут привлечены экоактивисты. Об этом сообщила пресс-служба правительства 47 региона.

Мы будем заниматься становлением экомилиции в течение всего года. Александр Дрозденко, глава Ленобласти

Экомилиция должна будет контролировать соблюдение регионального "мусорного" законодательства, следить за нелегальными свалками. Экомилиция должна помочь "навести порядок" в регионе, отметил Дрозденко.

Ранее незаконной свалкой в Невском районе заинтересовалась полиция. По словам очевидцев, сначала окрестности промзоны "украшали" единичные покрышки. Однако со временем вдоль дороги появились горы строительного мусора и отходов из близлежащих магазинов.

Фото: pixabay