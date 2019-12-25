Незаконной свалкой в Невском районе заинтересовалась полиция

Гора мусора в поселке имени Свердлова мешает людям добираться до работы.

Полиция заинтересовалась мусорной свалкой в Невском районе. На нее пожаловались жители поселка имени Свердлова, которые каждый день проезжают мимо на работу в Петербург.

По словам очевидцев, сначала окрестности промзоны "украшали" единичные покрышки. Однако со временем вдоль дороги появились горы строительного мусора и отходов из близлежащих магазинов. Летящие от ветра ошметки упаковок и полиэтилен мешают обзору автомобилистов.

В отделе информации администрации Невского района заявили "Невским Новостям", что свалка в указанном месте является незаконной. Сведения о ней уже поступили в МВД. Стражи порядка должны найти виновных за массовый сброс отходов. С 16 апреля по 16 октября администрация займется вывозом мусора из упомянутого места.

Ранее мы писали, что в феврале с замерзших водоемов Петербурга убрали 189 кубометров мусора.

Фото: ВКонтакте / Веселый поселок - Невский район