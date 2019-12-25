В феврале с замерзших водоемов Петербурга убрали 189 кубометров мусора

Уборка проводилась на водоемах в 17 районах города.

За минувший февраль специалисты собрали со льда петербургских водоемов порядка 189 кубометров мусора. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГУП "Экострой".

Ежедневно сотрудники предприятия выезжали на замерзшие реки и каналы собирать мусор, за месяц экологи провели уборку на 74 водотоках в 17 районах города. Весь найденный мусор отправили на специализированный полигон. В "Экострое" подчеркнули, что работы позволяют улучшить внешний облик города и повысить экологические параметры рек и каналов. Петербуржцев призвали соблюдать чистоту.

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