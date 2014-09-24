Две незаконные свалки ликвидируют в Пушкинском районе

Две несанкционированные свалки отходов планируют начать убирать в 2021 году в Пушкинском районе. Оба объекта находятся около поселка Шушары. Об этом сообщила пресс-служба администрации Пушкинского района.
Первая свалка находится между Софийской улицей и Автозаводским проездом. Её планируют ликвидировать в три этапа с 2021 по 2023 год. Вторую свалку, которая находится на Поселковой улице, уберут в текущем году. Общая площадь объектов составляет более двухсот тысяч квадратных метров.
На данных участках поставят бетонные блоки, которые преградят путь автомобилям и информационные щиты о запрете выбрасывать мусор в данных местах.
В 2021 году в Пушкинском районе запланирована разработка проектно-сметной документации на ликвидацию еще четырех свалок.
В Кировском районе Петербурга до конца мая будет ликвидировано десять несанкционированных свалок.
Фото: pixabay
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все