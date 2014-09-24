Две незаконные свалки ликвидируют в Пушкинском районе

Одну из свалок будут ликвидировать до 2023 года, вторую уберут уже в этом году.

Две несанкционированные свалки отходов планируют начать убирать в 2021 году в Пушкинском районе. Оба объекта находятся около поселка Шушары. Об этом сообщила пресс-служба администрации Пушкинского района.

Первая свалка находится между Софийской улицей и Автозаводским проездом. Её планируют ликвидировать в три этапа с 2021 по 2023 год. Вторую свалку, которая находится на Поселковой улице, уберут в текущем году. Общая площадь объектов составляет более двухсот тысяч квадратных метров.

На данных участках поставят бетонные блоки, которые преградят путь автомобилям и информационные щиты о запрете выбрасывать мусор в данных местах.

В 2021 году в Пушкинском районе запланирована разработка проектно-сметной документации на ликвидацию еще четырех свалок.

В Кировском районе Петербурга до конца мая будет ликвидировано десять несанкционированных свалок.

Фото: pixabay