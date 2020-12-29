В Кировском районе Петербурга до конца мая будет ликвидировано десять несанкционированных свалок

На работы выделено около 7,8 млн рублей. Местонахождение всех свалок указано в тексте.

В Кировском районе Петербурга до конца мая 2021 года будет ликвидировано десять несанкционированных свалок. Администрация этого района разместила закупку, по итогам электронного аукциона которой предполагается определить исполнителя работ.

На них из бюджета города текущего года выделено около 7,8 млн рублей.

Свалки, которые решено уничтожить, находятся в следующих местах: берег речки Красненькая от Красненького кладбища до перекрестка с ул.Перевалочная, обочина дороги по пер. Химический, Химический пер. дом № 1 а, территория вблизи ж/д станции Ленинский проспект, пр. Народного Ополчения - Трамвайный пр., д. № 22, ул. Кронштадтская д. № 7, 9, ул. Кронштадтская у д. № 11, 15, 19, ул. Броневая, д. № 2, 6, ул. Возрождения, д. № 40, д. 42, лит.А, Набережная реки Екатерингофки, д. № 29-30.

Всего на них скопилось 4848,7 кубических метров мусора различного происхождения.

Так, на самой большой из всех десяти – это свалка возле Екатерингофки – находится 1725 кубических метров мусора. Это лом, железобетонных изделий, отходы железобетона.

На второй по величине свалке (ул. Возрождения, возле домов № 40 и 42) выявлены, например, отходы изделий из древесины, мусор от строительных и ремонтных работ, старые шины.

Заявки от компаний, желающих реализовать проект, принимают до 1 февраля.

Как сообщало ранее Piter.tv, жители Варшавской улицы в очередной раз пожаловались на мусор во дворе.

Фото: Pixabay.com