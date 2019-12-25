На Заповедной сгорел сарай

С огнем боролись 15 спасателей.

В Приморском районе сегодня, 20 июня, произошел пожар. На Заповедной улице, 29, тлел сарай. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 01:07. В каркасно-щитовом, размером 10х10 метров бесхозном сарае происходило горение по всей площади.

С огнем боролись три единицы техники и 15 спасателей. В 01:46 пожар удалось потушить.

По предварительным данным, никто не пострадал. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv