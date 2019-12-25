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На Заповедной сгорел сарай
Сегодня, 9:35
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На Заповедной сгорел сарай

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С огнем боролись 15 спасателей.

В Приморском районе сегодня, 20 июня, произошел пожар. На Заповедной улице, 29, тлел сарай. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 01:07. В каркасно-щитовом, размером 10х10 метров бесхозном сарае происходило горение по всей площади.

С огнем боролись три единицы техники и 15 спасателей. В 01:46 пожар удалось потушить. 

По предварительным данным, никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что на Чарушинской горела легковушка.

Фото: Piter.tv

Теги: горел сарай, заповедная улица, мчс
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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