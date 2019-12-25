Рынок держится за счет внутреннего туризма.

По данным международной консалтинговой компании "Colliers", заполняемость отелей Петербурга увеличилась вдвое по сравнению с прошлым годом.

На загрузку отелей повлияли в том числе массовые мероприятия, которые прошли в городе: Алые паруса, Петербургский международный экономический форум, чемпионат Европы по футболу. В первом полугодии этого года отели были загружены на 50%. В прошлом же году загрузка отелей составляла 27%.

По мнению экспертов, рынок только начинает восстанавливаться после первого года пандемии. Из-за напряженной эпидемиологической обстановки в мире в настоящее время рынок держится за счет внутреннего туризма.

По нашим прогнозам, полноценное возвращение рынка к докризисному уровню может начаться не ранее 2023 года. Евгения Тучкова, заместитель директора департамента консалтинга "Colliers"

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