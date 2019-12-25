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Эксперты рассказали, как обстоят дела на рынке стрит-ритейла
Сегодня, 15:01
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Эксперты рассказали, как обстоят дела на рынке стрит-ритейла

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Стрит-ритейл восстанавливается после первого года пандемии.

Аналитики консалтинговой компании "Knight Frank St Petersburg" рассказали, как обстоят дела на рынке стрит-ритейла. 

Так, с начала года на улицах Петербурга на 23% увеличилось количество заведений общественного питания. За этот период в городе открылось 141 заведение общепита. Показатели на 45% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Эксперты отметили, что за полгода в Петербурге закрылось 101 заведение. 

Аналитики также рассказали, как обстоят дела в фешн-индустрии. За полгода в городе открылись 36 магазинов одежды – на 3% больше, чем в прошлом году. Однако число закрытых магазинов на 16% больше, чем открытых. С начала года в городе закрылись 54 магазина. По мнению экспертов, сигмент стрит-ритейла медленно, но уверенно восстанавливается после первого года пандемии.

Ранее эксперты рассказали, что продажи автомобилей в Петербурге выросли на 55% с января.

Фото: Piter.tv

Теги: заведения, магазины, стрит-ритейл, эксперты
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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