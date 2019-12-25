Продажи автомобилей в Петербурге выросли на 55% с января

LADA вернула лидирующую позицию спустя 10 лет.

В четверг, 22 июля, аналитики агентства "Auto-Dealer-СПб" поделились данными, согласно которым за последние полгода в Петербурге продали 84 045 машин, что превышает прошлогодние результаты на 55%. Таким образом, рынок Северной столицы занял долю в 9,6% в продажах по стране за указанный период.

Самым лучшим месяцем по продажам стал июнь: было продано 15 205 новых машин. Показатель превышает прошлогодние данные на 43%. В подсчетах не участвовали марки BMW, MINI и Mercedes. По словам ведущего эксперта агентства Евгения Еськова, июнь стал не только первым по объемам продаж в этом году, но и за последние восемь лет.

Ко всему прочему, хорошие новости для отечественного автопрома: LADA смогла вернуть лидерскую позицию за последние 10 лет. На втором месте оказалась "Киа", третью строчку занял "Хенде".

Ранее мы писали, что эксперт рассказал, как девелоперы будут стимулировать продажи жилья.

Фото: LADA / Вконтакте