Заплыв на резиновых женщинах устроили в Ленобласти

Соревнования такого рода не проводились с 2012 года.

На Лосевском пороге в Ленобласти в субботу прошел заплыв на резиновых женщинах. Соревнование получило название Bubble Baba Challenge – у него есть своя история. Сплавы проходили каждый год с 2003 по 2012 год, однако после соревнование было запрещено. Вот архивный репортаж Piter.tv из 2011 года на эту тему.

В качестве причины "запрета" заплывов называлось строительство мостов через реку, а также другие административные причины.

На Новоприозерском шоссе поток машин сегодня замедлился из-за проезжающих рядом велосипедистов. Спортсмены как раз везли голых резиновых женщин на своих спинах. Теперь у нас есть возможность увидеть результат их поездки.

Видео: ВКонтакте / РОМАШКИ LIVE