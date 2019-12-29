  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Запланирован первый в 2020 году пуск с Восточного
Сегодня, 13:22
59
lesjasap

Запланирован первый в 2020 году пуск с Восточного

0 0

Ракета полетит на МКС в апреле.

Запланирован первый в 2020 году пуск с космодрома Восточный. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем аккаунте на Twitter

Первый пуск этого года с этого космодрома - конец апреля

прокомментировал чиновник

Также руководитель госкорпорации опубликовал фотографии с ракетами и разгонными блоками. Они находятся в монтажно-испытательном корпусе космодрома. На хранении располагаются пять ракет "Союз-2.1б".

Ранее Роскосмос перенес 12 космических пусков с 2019 года на более поздний срок.

Видео: YouTube/

Фото: Twitter/Дмитрий Рогозин
 

Теги: восточный, запуск ракеты, космодром
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии