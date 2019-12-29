Запланирован первый в 2020 году пуск с Восточного

Ракета полетит на МКС в апреле.

Запланирован первый в 2020 году пуск с космодрома Восточный. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем аккаунте на Twitter

Первый пуск этого года с этого космодрома - конец апреля прокомментировал чиновник

Также руководитель госкорпорации опубликовал фотографии с ракетами и разгонными блоками. Они находятся в монтажно-испытательном корпусе космодрома. На хранении располагаются пять ракет "Союз-2.1б".

Ранее Роскосмос перенес 12 космических пусков с 2019 года на более поздний срок.

Видео: YouTube/

Фото: Twitter/Дмитрий Рогозин

