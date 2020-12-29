Запись на вакцинацию от коронавируса через "Госуслуги" запустят в Петербурге 1 февраля

В пятницу, 22 января, губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что с 1 февраля через "Госуслуги" появится запись на вакцинацию от коронавируса.
По словам градоначальника, необходимо задействовать все возможные способы записи, в том числе интернет. Благодаря разным способам записи, потоки желающих привиться можно будет развести и быстро провести иммунизацию горожан, в том числе пожилых людей. Так, запись через "Госуслуги" снизит нагрузку на поликлиники.
На данный момент в Петербурге открыто 70 прививочных пунктов. С 1 февраля работу начнут еще 30 пунктов.
Ранее мы писали, что Смольный заявил о снижении интенсивности распространения коронавируса.
Фото: Piter.TV
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