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Запись на вакцинацию от коронавируса через "Госуслуги" запустят в Петербурге 1 февраля
Сегодня, 20:22
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smirenny

Запись на вакцинацию от коронавируса через "Госуслуги" запустят в Петербурге 1 февраля

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Всего прививку получили 30 159 человек, из них 5 367 привились повторно.

В пятницу, 22 января, губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что с 1 февраля через "Госуслуги" появится запись на вакцинацию от коронавируса. 

По словам градоначальника, необходимо задействовать все возможные способы записи, в том числе интернет. Благодаря разным способам записи, потоки желающих привиться можно будет развести и быстро провести иммунизацию горожан, в том числе пожилых людей. Так, запись через "Госуслуги" снизит нагрузку на поликлиники. 

На данный момент в Петербурге открыто 70 прививочных пунктов. С 1 февраля работу начнут еще 30 пунктов. 

Ранее мы писали, что Смольный заявил о снижении интенсивности распространения коронавируса. 

Фото: Piter.TV

Теги: вакцина от коронавиуса, коронавирус, портал госуслуги
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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amernoves
Сегодня 21:27

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Мой номер карты: 2202 2006 5997 4719

Заранее большое человеческое спасибо.
 

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