Запись на вакцинацию от коронавируса через "Госуслуги" запустят в Петербурге 1 февраля

Всего прививку получили 30 159 человек, из них 5 367 привились повторно.

В пятницу, 22 января, губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что с 1 февраля через "Госуслуги" появится запись на вакцинацию от коронавируса.

По словам градоначальника, необходимо задействовать все возможные способы записи, в том числе интернет. Благодаря разным способам записи, потоки желающих привиться можно будет развести и быстро провести иммунизацию горожан, в том числе пожилых людей. Так, запись через "Госуслуги" снизит нагрузку на поликлиники.

На данный момент в Петербурге открыто 70 прививочных пунктов. С 1 февраля работу начнут еще 30 пунктов.

Ранее мы писали, что Смольный заявил о снижении интенсивности распространения коронавируса.

Фото: Piter.TV