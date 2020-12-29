Смольный заявил о снижении интенсивности распространения коронавируса

По мнению чиновников, эпидемия начинает понемногу стихать.

В пятницу, 22 января, в Смольном сообщили, что эпидемия коронавируса в Петербурге начинает стихать: динамика показателей говорит о снижении интенсивности распространения новой коронавирусной инфекции.

Чиновники отметили, что об этом можно судить по динамике показателей: зафиксировано снижение интенсивности распространения коронавируса. В комитете здравоохранения также отметили, что случаи выздоровления преобладают. Число больных постепенно снижается. Кроме того, растет количество свободных мест в больницах.

В случае, если тенденция сохранится до конца января, то можно будет делать выводы об устойчивом снижении интенсивности распространения инфекции и постепенном спаде второй волны.

Ранее мы писали, что в Петербурге продолжает снижаться количество заболевших учеников и учителей.

Фото: Piter.TV