Смольный заявил о снижении интенсивности распространения коронавируса

В пятницу, 22 января, в Смольном сообщили, что эпидемия коронавируса в Петербурге начинает стихать: динамика показателей говорит о снижении интенсивности распространения новой коронавирусной инфекции.
Чиновники отметили, что об этом можно судить по динамике показателей: зафиксировано снижение интенсивности распространения коронавируса. В комитете здравоохранения также отметили, что случаи выздоровления преобладают. Число больных постепенно снижается. Кроме того, растет количество свободных мест в больницах.
В случае, если тенденция сохранится до конца января, то можно будет делать выводы об устойчивом снижении интенсивности распространения инфекции и постепенном спаде второй волны.
Ранее мы писали, что в Петербурге продолжает снижаться количество заболевших учеников и учителей.
Фото: Piter.TV
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