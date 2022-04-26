Запесоцкому не разрешили вернуться к управлению Университетом профсоюзов

Суд Петербурга оставил в силе отстранение Запесоцкого от руководства вузом.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга 17 ноября рассмотрел ходатайство бывшего ректора Университета профсоюзов Александра Запесоцкого, который просил разрешить ему вернуться к руководству вузом. Суд оставил действующим решение о его временном отстранении, отметив, что возвращение к исполнению обязанностей возможно только после рассмотрения апелляционной жалобы.

Суд удовлетворил другую часть обращения, связанную с арестом недвижимости университета. Ограничения были сняты, так как имущество уже перешло в государственную собственность, а изменения зафиксированы в ЕГРН.

Апелляция по делу назначена на 3 декабря, и именно по её итогам будет решён вопрос о возможности Запесоцкого вновь занять руководящую должность.

Ранее суд удовлетворил иск заместителя генерального прокурора к Федерации независимых профсоюзов России и Университету профсоюзов, постановив истребовать имущество из незаконного владения и назначив временно исполняющим обязанности ректора Евгения Лубашева.

Также прокуратура дополнительно подчеркнула необходимость ускорения рассмотрения дела, мотивируя это необходимостью защиты прав студентов и преподавательского состава, утверждая, что Запесоцкий вводит их в заблуждение и провоцирует участие в акциях протеста в свою поддержку.

Скриншот: Яндекс.панорамы