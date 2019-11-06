Персонал MSC Seaview рассказал о том, что на корабле заканчиваются запасы.

Запертый на роскошном круизном лайнере экипаж показал "атмосферу отчаяния". Об этом рассказали журналисты портала SWNS. Они опубликовали ролик, сделанный представителями корабля MSC Seaview. Персонал оказался заперт на борту в связи с введенными карантинными мерами.

На кадрах зафиксированы коридоры между каютами. У дверей находится большое количество коробок с едой, а также грязная посуда и заполненные мусорные пакеты. Источник SWNS заявил, что на лайнере царит "атмосфера отчаяния", так как люди беспокоятся о собственном здоровье, а также о том, что в течение всего времени, пока судно находится на карантине, они не получают зарплату. Они не имеют представления о том, когда смогут вернуться домой и продолжить работу.

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Журналисты добавили, что на корабле подходит к концу запас свежих фруктов и овощей. Также на лайнере закончились чистящие средства. У сотрудников нет доступа к свежему воздуху и дневному свету.

Напомним, что карантин на MSC Seaview введен из-за того, что у нескольких членов экипажа корабля был выявлен коронавирус. В результате корабль встал в берегов Бразилии. на борту сейчас изолировано 650 сотрудников.

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Фото и видео: Youtube/SWNS