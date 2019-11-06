Запертый на роскошном круизном лайнере экипаж показал "атмосферу отчаяния". Об этом рассказали журналисты портала SWNS. Они опубликовали ролик, сделанный представителями корабля MSC Seaview. Персонал оказался заперт на борту в связи с введенными карантинными мерами.
На кадрах зафиксированы коридоры между каютами. У дверей находится большое количество коробок с едой, а также грязная посуда и заполненные мусорные пакеты. Источник SWNS заявил, что на лайнере царит "атмосфера отчаяния", так как люди беспокоятся о собственном здоровье, а также о том, что в течение всего времени, пока судно находится на карантине, они не получают зарплату. Они не имеют представления о том, когда смогут вернуться домой и продолжить работу.
Мы уже более 20 дней находимся в изоляции в наших каютах, и это действительно тяжело для психического здоровья
прокомментировал иностранец
Журналисты добавили, что на корабле подходит к концу запас свежих фруктов и овощей. Также на лайнере закончились чистящие средства. У сотрудников нет доступа к свежему воздуху и дневному свету.
Напомним, что карантин на MSC Seaview введен из-за того, что у нескольких членов экипажа корабля был выявлен коронавирус. В результате корабль встал в берегов Бразилии. на борту сейчас изолировано 650 сотрудников.
Столкновение корабля ВМС Венесуэлы с круизным лайнером сняли на видео.
Фото и видео: Youtube/SWNS
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