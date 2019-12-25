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Запасы зерна в Петербурге увеличили на 1500 тонн
Сегодня, 16:54
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nadezhda_sib

Запасы зерна в Петербурге увеличили на 1500 тонн

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Это связано с тем, что население города растет.

Власти Петербурга определили, сколько тонн зерна понадобится в Региональном продовольственном фонде на 2021-2023 годы. Показатель вырастет на 1500 тонн по сравнению с прошлым годом и составит 70500 тонн, сообщила пресс-служба губернатора города.

Рост связан с увеличением населения Северной столицы и потреблением хлебобулочных изделий. 

Александр Беглов отметил, что в начале пандемии были опасения, что повышенный спрос на муку и хлебобулочные изделия может привести к дефициту, однако этого удалось избежать.

Предполагается, что среднедушевое потребление хлебных продуктов составляет 106,64 кг в год на одного человека в пересчете на зерно.

Ранее Piter.TV рассказал о списке важных продуктов питания для людей старше 60 лет. 

Фото: pixabay.com 

Теги: зерно, продовольственные запасы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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