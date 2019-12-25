Запасы нефти в США выросли на 405 тыс. баррелей

Общий объем коммерческих запасов американской нефти составил 424,8 млн баррелей.

Запасы нефти в США по итогам позапрошлой недели выросли на 405 тыс. баррелей. Об этом сообщается в докладе министерства энергетики страны.

Общий объем коммерческих запасов американской нефти составил 424,8 млн баррелей. Отмечается, что аналитики прогнозировали снижение на 2,4 млн баррелей. Товарные запасы бензина повысились на 2,86 млн баррелей. Также выросли запасы дистиллятов (+202 тыс. баррелей).

Также сообщается, что эксперты ожидали увеличения запасов бензина на 1,1 млн баррелей по итогам позапрошлой недели. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже нефть, увеличились на 707 тыс. баррелей.

Ранее Новак рассказал о росте мирового спроса на нефть к 2050 году.

Фото: pxhere.com