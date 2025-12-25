Вице-премьер России сообщил о задачах правительства в сфере энергетики.

Рост мирового потребления нефтяных ресурсов может составить до 15-20 миллионов баррелей ежесуточно к 2050 году. Соответствующее заявление сделал российский вице-премьер Александр Новак в интервью для журналистов телеканала "Россия-24". Эксперт из федерального правительства добавил, что в связи с такими показателями роста потребления топливных ресурсов нашей стране требуется проводить совместную работу с другими государствами по обеспечению рынка. Мероприятия важно организовать по аналогии с теми, что связаны с энергетической безопасностью. Кроме этого важно думать об инвестициях в отрасль.

По оценкам экспертов, где-то к 2050 году, то есть в течение 25 лет, прирост составит от 15 до 20 миллионов баррелей в сутки. Сегодня мы последние два года видим рост потребления свыше 1 миллиона баррелей в сутки ежегодно. Александр Новак, вице-премьер РФ

Напомним, то согласно ежегодному прогнозу от ОПЕК, представленному мировой общественности в июле текущего года, спрос на нефть на геополитической арене к 2050 году вырастет на 18,5 процентов по отношению к уровню 2024 года. Показатель увеличится до 123 миллионов баррелей в сутки.

Новак: Россия ограничит вывоз рублей и золотых слитков.

Фото и видео: Telegram / ВЕСТИ